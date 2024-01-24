مجلس الوزراء: دخول مشروع سحق البذور الزيتية مرحلة الإنتاج الفعلي في جوان المقبل

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن مشروع سحق البذور الزيتية “كوتاما” بجيجل الذي بذلت فيه الدولة مجهودات كبيرة، سيدخل مرحلة الإنتاج الفعلي، شهر جوان المقبل، مشيرا إلى أنه سيكون قيمة إضافية مهمة لقدرات الإنتاج الوطني وتمويل السوق بمادة الزيت.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، أين وجّه الرئيس تبون بالتنسيق بين كل القطاعات الحكومية لوضع تصور منسجم لاستغلال بقايا البذور الزيتية، لإنتاج الأعلاف تمنح فيه الأولوية للديوان الوطني لأغذية الأنعام والتعاونيات الخاصة في ولاية جيجل.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس بتخصيص مزارع نموذجية لزراعة البذور الزيتية، للتحكم في كل السلسلة الإنتاجية من المزرعة إلى المستهلك، في إطار إستراتيجية الأمن الغذائي.

الرئيس تبون يأمر بإعداد تصوّر جديد بخصوص المزارع النموذجية

أما بخصوص الجانب الفلاحي في المشروع فقد وجّه وزير القطاع بإعداد تصوّر جديد، بخصوص المزارع النموذجية، يواكب توجه البلاد نحو العصرنة، الهادفة إلى خلق إدماج وتكامل بين الفلاحة والصناعة وكل قطاعات الحكومة.

كما أكد الرئيس أن هدف كلّ هذه الإجراءات هو ضمان الأمن الغذائي بالقدرات الوطنية لتقليل الاستيراد والحدّ من استنزاف العملة الصعبة.