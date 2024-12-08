مجلس الوزراء.. رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين و300 أورو للقصر

تقرر خلال احتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رفع قيمة منحة السياحة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد تقرر رفع قيمة منحة السياحة إلى 750 أورو للبالغين مرة واحدة في السنة. فيما تقرر أيضا رفع قيمة هذه المنحة بالنسبة للقصر إلى 300 أورو.

وأوضح المصدر ذاته، فإن هذا القرار سيدخل حيز الخدمة بدءا من جانفي 2025.

وأشار بيان رئاسة الجمهورية، إلى أنه سيصدر مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات استلام هذه المنحة.