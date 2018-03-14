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مجلس الوزراء.. هذه المواقع التي ستنشئ بها 11 منطقة صناعية

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مجلس الوزراء.. هذه المواقع التي ستنشئ بها 11 منطقة صناعية
بقلم مصطفى.ق

صادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز إحدى عشر منطقة صناعية.

ويسمح هذا الإجراء المطابق لقانون الخاص بالأراضي الفلاحية بتحرير أراض  فلاحية ضعيفة الخصب تابعة لأملاك الدولة غالبا غير مستغلة.

لإنجاز إحدى عشر منطقة صناعية وهي، ديدوش مراد بولاية قسنطينة ومداوروش بولاية سوق أهراس وأولاد قاسم وعين مليلة بولاية ام البواقي.

وبوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف وذراع الميزان بولاية تيزي وزو وديرة بولاية البويرة والعريشة بولاية تلمسان.

والحساين بولاية مستغانم و بطيوة بولاية وهران.

وتعد هذه المناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها.

من أجل نشر الاستثمار في كل ربوع الوطن وكذا تلبية طلب المستثمرين في مجال العقار.

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