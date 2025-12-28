مجلس الوزراء يصادق على تعديلات القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، على التعديلات الخاصة بمشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد.

وبهذه المناسبة، هنّأ الرئيس تبون، العائلةَ السياسية الجزائرية بهذا المكسب الجديد، مؤكداً أنه يصب في صالح المشهد الديمقراطي الجزائري.