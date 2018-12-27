مجلس الوزراء يصادق على عقود متعلقة بالبحث و استغلال المحروقات

صادق مجلس الوزراء المجتمع اليوم الخميس على عدة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على عقود او ملاحق عقود متعلقة بالبحث واستغلال المحروقات.

وتتعلق بالحقول بصدد البحث أو الاستغلال من طرف سوناطراك وشركائها الأجانب والمتمثلين في المجمع الفرنسي “توتال” والايطالي “ايني” والنرويجي “إكينور” “ستاتوال سابقا” والاندونيسي “برتامينا”.

وعقدت سونطراك مع مجمع “توتال” خلال سنة 2018 مجموعة من الاتفاقيات تتعلق بالتنقيب على البترول في عرض البحر الجزائري بالجهة الغربية ممتدة على مساحة قدرها 9.336 كلم مربع.

وكانت سونطراك وتوتال قد ابرمتا اتفاقين بخصوص البحث والتنقيب عن البترول.

أما بالنسبة للتعاون الذي يربط سونطراك بمجمع “ايني” الايطالي فقد تم بين الطرفين التوقيع على ملاحق لعقود استكشاف للتنازل عن 49 بالمائة من فوائد

سونطراك لصالح المجمع الايطالي حول حقول البحث الثلاثة وهي زملت العربي وسيف فطيمة واورهود 2 .

كما وقعت سونطراك في ديسمبر 2017 مع المجمع النرويجي على ملحق للعقد متعلق بالغاز بإن أمناس بقيمة تقدر بأزيد من 500 مليون دولار.

بهدف الرفع من مخزون محيط إن أمناس و ذلك بالتعاون مع المجمع البريطاني “بريتيش بتروليوم”.

أما بخصوص شركة “برتامينا” الأندونسية المتواجدة بالجزائر منذ 2014 فهي تعمل بالتعاون مع سونطراك وشاركت في عدة عمليات متعلقة بالمحروقات لاسيما بحقول “منزل لجمت شمال” و”المرق” إليزي و”أورهود” بورقلة.

كما تم ابرام في جوان الفارط عقد جمع بين سونطراك من جهة والشركة الإندونيسية للمحروقات “برتامينا” والاسبانية “طاليسمان” فرع ريبسول و الايطالية بوناتي من جهة ثانية.

من أجل رفع من قدرات اعادة ضخ الغاز على مستوى حقل البترول منزل لجمت شمال.