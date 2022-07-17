مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية التكميلي

صادق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على مشروع قانون المالية التكميلي 2022، في الإجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فإن قانون المالية التكميلي تمت صياغته بناء على توجيهات الرئيس تبون.

كما تمت صياغته وفق أوامر الرئيس تبون للمحافظة على التوازنات الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين.

وسبق لرئيس الجمهورية أن وجه تعليمات للحكومة بتجنب فرض ضرائب أو زيادات جديدة.

كما وافق أيضا مجلس الوزراء على مشروع قانون المقاول الذاتي، المقدم من طرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.

والذي من شأنه إعطاء دفع جديد للفاعلين في مجال المقاولاتية والمؤسسات الناشئة.