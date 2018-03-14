مجلس الوزراء يصادق على مشروع القانون المعدل والمكمل للقانون المحدد للأعياد القانونية

صادق اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على إدراج ” يناير “في قائمة الأعياد القانونية للبلد، وهذا تبعا لترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر.

وأوضح البيان، الذي أعقب إجتماع مجلس الوزراء، أن المصادقة على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون جويلية 1963 المحدد للأعياد القانونية.

يعتبر تكريسا لمقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها.

كما أن بوتفليقة قد أعلن في ديسمبر الماضي خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي عن قراره المتعلق بترسيم ينّاير عيدا قانونيا.

وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 جانفي الفارط من طرف الوزارة المكلفة بالعمل.

هذا وقد أمر رئيس الجمهورية الحكومة بـ”عدم ادخار أي جهد لتعميم تعليم وإستعمال اللغة الأمازيغية وفقا لجوهر الدستور”.

كما كلف الحكومة بـ”الإسراع في إعداد مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للغة الأمازيغية”.

وأوضح الرئيس بوتفليقة أن”هذا الاجراء على غرار كل الاجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الاسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والاقليمي”.