مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون التمهين لتسهيل تشغيل الشباب 

صادق مجلس الوزراء في اجتماع له اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون المتعلق بالتمهين،

الذي يمثل هدفا جوهريا في منظومة التكوين المهني،باعتباره الأكثر تكيفا مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأفضل وسيلة لتسهيل قابلية تشغيل الشباب.

وتتوفر الجزائر على جهاز تكوين وتعليم مهنيين قادر على التكفل بـ600.000 متربص سنويا.

ويأطر هذا الجهاز تشريع شهد عدة تعديلات لكن يبقى من الضروري إصلاحه بشكل تام،

مع الأخذ بعين الاعتبار الدستور المعدل القاضي بأن الدولة تعمل على ترقية التمهين،

وهو توجيه تم التكفل به من قبل ضمن برنامج القطاع للفترة الجارية.

ويقترح مشروع القانون هذا الذي يولي مكانة محورية للتمهين مسعى يتوافق مع حاجيات الاقتصاد الوطني، ويشرك المؤسسات والمستخدِمين بشكل واسع.

وبالتالي من المقرر إشراك المستخدِمين في تحديد الحاجيات المتعلقة بمجال التكوين والتمهين، وكذا فتح كافة المؤسسات الحاضرة بالبلاد لإستقبال المتربصين.

وتقوم السلطات العمومية بضمان تأطير التمهين مع انشاء سلك مفتشين لكل تخصص.

ويتضمن مشروع القانون اجراءات تحفيزية لصالح المتربصين من خلال دفع منحة وضمان حقوقهم على براءات اختراعاتهم،

إلى جانب وضع جهاز مصالحة مكلف بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ عقود التمهين.

وفي تدخل له عقب الموافقة على مشروع القانون هذاي نوه رئيس الجمهورية بإستحداث هذا الأخير

داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة في ترقية تكوين وتمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي.

ويهدف التمهين الى اكتساب تأهيل مهني أوّلي في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي من خلال فترات تربص تطبيقية متبوعة بتكوين نظري على مستوى مؤسسات تكوينية،

وتتراوح مدة التمهين بين سنة واحدة وثلاث سنوات، حسب التخصص المهني، وذلك بعد التوقيع على عقد التمهين الذي يربط المتمهن والهيئة المستخدمة والمؤسسة التكوينية.