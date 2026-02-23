مجلس الوزراء يصادق على مضمون مشروع قانون القضاء العسكري

صادق مجلس الوزراء، المجتمع اليوم الاثنين برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على مضمون مشروع قانون القضاء العسكري.

وجاء هذا، عقب عرض مشروع القانون من قبل الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ومناقشته.

وتناول الاجتماع أيضًا عروضا تخص متابعة إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي: خط بلاد الحدبة ـ واد الكبريت ـ ميناء عنابة، المكننة الفلاحية.

بالإضافة إلى عرض حال حول الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم. وعرضا حول الدخول المهني لشهر فيفري 2026.