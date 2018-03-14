مجلس الوزراء يصادق على 4 مراسيم متعلقة بإستكشاف المحروقات وإستغلالها  

صادق ودرس اليوم الأربعاء، مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات و استغلالها.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن اثنين من هذه الملاحق هي عقود أبرمت على التوالي سنتي 1992 و1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب.

وذلك من أجل تمديد مدة الإستكشاف بحقول أورهود بورڨلة وإن أميناس في ايليزي بخمس سنوات”.

وأضاف البيان أن الملحق الثالث يحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و”غاز دوفرانس” نظرا لتغيير تسمية الشريك الأجنبي في حقل توات بأدرار الذي أصبح “جي دي أف سويز”.

وحسب نفس المصدر فإن الملحق الرابع يتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك وشركة “إينال” الايطالية، و الذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الاجنبي عن كل حصصه بحقل “مصاري أقبلي” ايليزي لصالح شركة “دراغون أويل” الإماراتية مع احتفاظ الشركة الوطنية ب51% من الحصص في هذه الشراكة.