مجلس الوزراء يصادق مشروع تعديل الدستور

صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، على مشروع تعديل الدستور.

وخلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء ،أكد الرئيس تبون بأن الوعود الإنتخابية هي التزامات صادقة شرعتُ في تجسيدها في الميدان وفق رؤية استراتيجية واضحة، ورزنامة محدّدة.”

وواصل رئيس الجمهورية:”علينا جميعا التحلي بالواقعية والابتعاد عن الإنغماس في الجزئيات والشكليات، على حساب الأمور الجوهرية ذات العلاقة بالأسس الدائمة للدولة.”

وفي السياق ذاته، كشف الرئيس تبون بأن مشروع تعديل الدستور ينسجم مع متطلبات بناء الدولة العصرية ويلبّي مطالب الحراك الشّعبي المبارك الأصيل.

وأضاف رئيس الجمهورية بأنه حرص على أن يكون الدستور في صيغته الجديدة توافقيا في مرحلة إعداده على أوسع نطاق، كما يمكن مختلف الأطياف الشعبية وصنّاع الرأي العام من مناقشة مسودته طيلة أكثر من 4 أشهر رغم القيود التي فرضتها الأزمة الصحية.