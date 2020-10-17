مجلس الوزراء يناقش غدا استيراد السيارات أقل من 3 سنوات
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=905370
-
تمكنت مصالح أمن الطارف، من حجز كمية من المواد الكيميائية الحساسة و الخطرة تستعمل في مجال المنتجات الفلاحية.
وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، قدر وزن المواد…
-
أقام والي ولاية الوادي اليوم السبت، حفل تكريم على شرف "رحمة عون" صاحبة المرتبة الثانية وطنيا في شهادة البكالوريا.
وحضر الحفل رئيس المجلس الشعبي الولائي واعضاء…
-
أشرف اليوم السبت والي خنشلة، علي بوزيدي، على استلام مديرية التربية للعتاد الصحي والمواد الوقائية اللازمة تحسبا للدخول المدرسي.
يأتي هذا تطبيقا للبرتوكول الوقائي الصحي ومن…
التعليقات (0)