مجلس الوزراء يوافق على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف-بشار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على صفقة إنجاز خط السكة الحديدية تندوف-بشار.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الإجتماع، فقد أمر الرئيس تبون بالانطلاق بشكل فوري في الأشغال من قبل الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف” وشركتي “كوسيدار” و CRCC الصينية.

كما شدد الرئيس على تقليص آجال المشروع، مع إنجاز ما تبقى من مشاريع خطوط السكك الحديدية، لمواصلة تقوية وتعزيز اقتصادنا الوطني.

وكانت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ”أنسريف”، قد شرعت شهر سبتمبر الماضي في إجراءات التحضير التقني لإطلاق أشغال إنجاز الشطر الأول الذي يمتد على مسافة 200 كلم من مشروع خط السكة الحديدية بشار-تندوف.

كما تم مؤخرا الشروع في إجراءات التحضير التقني لإطلاق أشغال المرحلة الأولى من ورشة إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي بشار وتندوف على مسافة 1.000 كلم من طرف عدد من المؤسسات العمومية المعنية بإنجازه وذلك تحت إشراف الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية ”أنسريف”.