مجلس الوزراء يوافق على منح رخصة مناقصة دولية لإنجاز وتجهيز المدينة الإعلامية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على منح رخصة مناقصة دولية لمتابعة وإنجاز وتجهيز المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي”.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد الرئيس تبون في السياق ذات صلة، على ضرورة إقحام مؤسسات وطنية لتجسيد هذا المشروع الحيوي.

هذا وقد تم تخصيص 220 مليار دج كرخص التزام (رخص برنامج), و 60 مليار دج كاعتمادات الدفع لمشروع المدينة الإعلامية الجديدة “ميديا سيتي” بالجزائر العاصمة في اطار مشروع قانون المالية ل2024.

و يتربع مشروع المدينة الإعلامية الجديدة، التي ستقام ببلدية أولاد فايت (غرب العاصمة), والتي أشرف رئيس الجمهورية على وضع حجر الأساس بها في جويلية 2023, على مساحة تقدر ب74 هكتارا. ويضم المشروع منطقة لوسائل الإعلام و استوديوهات للتصوير وقرية للفنانين وفضاء للتعليم والبحث ومنطقة متعددة الخدمات.

كما تتشكل المنطقة المخصصة لوسائل الإعلام من مقرات المؤسسات الإعلامية الوطنية, وهي المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري, وكالة الأنباء الجزائرية (وأج), مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي, المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار, الإذاعة الجزائرية, وقناة الجزائر الدولية “ال24”.