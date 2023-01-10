مجلس الأخلاقيات بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدعو الى استقالة لوغريت

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن مجلس الأخلاقيات بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدعو الى استقالة رئيس الاتحاد، نويل لوغريت.

وجاءت دعوات الاستقالة وفق ذات المصدر من طرف، باتريك أنطون، رئيس مجلس الأخلاقيات بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وتأتي هاته المطالب بعد يومين من تصريحات أدلى بها الرئيس، لوغريت، تهكم فيها على، زين الدين زيدان وكريم بن زيمة.

ويُذكر أن تصريحات لوغريت أثارت غضبا وسط الرأي العام الفرنسي ورد عليها نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ووزيرة الرياضة الفرنسية.