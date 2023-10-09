مجلس جامعة الدول العربية يبحث هذا الأربعاء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلن السفير حسام زكي الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية انه تقرر عقد الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية. على مستوى وزراء الخارجية العرب بعد غد الاربعاء.

ويأتي هذا بناء علي طلب دولة فلسطين وبرئاسة المغرب الرئيس الحالى لدورة المجلس الوزاري. وذلك لبحث سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الاسرائيلي.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينة، عن حصيلة جديدة لعدد الشهداء الذين سقطوا جراء قصف قوات الإحتلال الصهيوني بقطاع غزة والضفة الغربية، أين تم تسجيل 576 شهيدا ونحو 2900 جريح.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم تسجيل 560 شهيدا ونحو 2900 جريح بقطاع غزة، و16 شهيد. بينهم 3 أطفال في الضفة الغربية.

أما برام الله فاستشهد شخصان، وبالقدس 4 شهداء بينهم طفلان شهيدان، وبأريحا شهيدان، وقلقيلة شهيد طفل.

وأضاف المصدر أنه سجل بالخليل سقوط 5 شهداء وبنابلس شهيدان، مشيرا أن حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية. بلغ أكثر من 80 إصابة بجروح مختلفة.