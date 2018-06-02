مجلس شورى حمس يدعو إلى توافق وطني وإيجاد بدائل اقتصادية

دعت حركة مجتمع السلم اليوم السبت إلى ضرورة التوصل الى “توافق وطني لتسيير المرحلة القادمة مع السعي الجاد لإيجاد بدائل اقتصادية.

وأكدت الحركة في بيان أصدرته عقب الدورة الاستثنائية لمجلسها الشوري المنعقد الجمعة بزرالدة على ضرورة التوافق لتسيير المرحلة القادمة.

واغتنام فرصة تعافي أسعار المحروقات في السوق الدوليّة لتوظيف عائداتها في التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

كما شددت الحركة على أهمية السعي الجاد لإيجاد البدائل الاقتصادية في المجالات المختلفة.

بدل اللجوء للحلول السهلة في فرض الضرائب والرسوم، محذرة من “تبعات هذا المسلك الخاطئ الذي يثقل كاهل المواطن.