مجلس عمي سعيد يوصي بمداومة الذكر وتلاوة القرآن والدعاء ليرفع عنا البلاء

الوطني
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مجلس عمي سعيد يوصي بمداومة الذكر وتلاوة القرآن والدعاء ليرفع عنا البلاء
بقلم نادية بن طاهر

أوصى مجلس عمي سعيد، المواطنين، بمداومة الذكر وتلاوة القرآن والدعاء إلى الله، أن يرفع عنا هذا البلاء العظيم.

وطالب المجلس، في بيان له، المواطنين، إلى تجنب كل اللقاءات خارج البيوت، واتخاذ الاحتياطات لتفادي العدوى.

ودعا مجلس عمي سعيد، أئمة المساجد الإباضية، الإلتزام بتعليمات الجهات الرسمية بخصوص فيروس كورونا، وبما يستجد منها حسب تطورات الأوضاع.

وطلب المجلس، تنفيذ قرار وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، حفاظا على صحة المصلين والناس جميعا.

وأكد مجلس عمي سعيد، على أئمة كل المساجد والمصليات الإباضية، ضرورة العمل بمقتضى هذا القرار وتنفيذه إبتداء من صلاة المغرب لهذا اليوم الثلاثاء، إلى أن يفرج الله.

بيان

بيان


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