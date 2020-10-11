مجلس قضاء البليدة: تأييد الحكم بـ4 سنوات حبسا في حق هامل وبراشدي

أيد مجلس قضاء البليدة الحكم الصادر ضد المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر الأسبق نور الدين براشدي والقاضي بـ4 سنوات حبسا نافذا.

ووجهت للمدير العام الأسبق للأمن الوطني ورئيس أمن ولاية الجزائر تهم استغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصبه او منصب أعلى.

حيث طلبت النيابة بأيد الحكم السابق وتشديده خلال الاسبوع الماضي.

وحضر جلسة المحاكمة كشهود، كل من وزير العدل السابق طيب لوح و كمال شيخي المدعو البوشي ونجيب مسعود شريك كمال شيخي في التعاونية العقارية وكسو كمال عميد شرطة بأمن ولاية الجزائر العاصمة