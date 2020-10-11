عاجل

مجلس قضاء البليدة: تأييد الحكم بـ4 سنوات حبسا في حق هامل وبراشدي

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
مجلس قضاء البليدة: تأييد الحكم بـ4 سنوات حبسا في حق هامل وبراشدي
بقلم عادل عباس

أيد مجلس قضاء البليدة الحكم الصادر ضد المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ورئيس أمن ولاية الجزائر الأسبق نور الدين براشدي والقاضي بـ4 سنوات حبسا نافذا.

ووجهت للمدير العام الأسبق للأمن الوطني ورئيس أمن ولاية الجزائر  تهم استغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصبه او منصب أعلى.

حيث طلبت النيابة بأيد الحكم السابق وتشديده خلال الاسبوع الماضي.

وحضر جلسة المحاكمة  كشهود، كل من وزير العدل السابق طيب لوح و كمال شيخي المدعو البوشي ونجيب مسعود شريك كمال شيخي في التعاونية العقارية وكسو كمال عميد شرطة بأمن ولاية الجزائر العاصمة


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=901315

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com