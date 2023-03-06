مجلس قضاء البليدة.. تسجيل شكوتين لوخز التلاميذ بالإبر من طرف إمرأة متجلببة

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، أنه تم تسجيل شكوتان تتعلقان بالوخز بالإبرة لتلميذتين ببوفاريك وبئر توتة.

وحسب بيان لوكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، أفاد من خلاله أن مصالح الضبطية القضائية التابعة لاختصاصه تلقت شكويان. الأولى مسجلة بتاريخ 26 فيفري على مستوى الأمن الحضري الرابع طريق الشبلي من طرف المسمى “أ.ك”. بخصوص تعرض إبنته القاصرة البالغة من العمر ثمانية سنوات. تلميذة بالسنة الثانية ابتدائي إلى وخز بالإبرة على مستوى كف يدها البسرى. من طرف إمرأة مجهولة كانت ترتدي جلباب وتضع نقاب أمام مدرسة بلونش الوناس بوفاريك.

أما الشكوى الثانية مسجلة على مستوى الأمن الحضري الرابع ببئر توتة، بتاريخ 2 مارس ومقيدة من طرف المدعو “ع.س”، موضوعها تعرض إبنته التلميذة البالغة من العمر 8 سنوات إلى وخز بالابرة على مستوى اليد والكتف بتاريخ 21 فيفري من طرف إمرأة تحمل نفس المواصفات.

وأضاف البيان، أنه وفي انتظار إستكمال التحقيق الإبتدائي وإيقاف الفاعلين وكشف الأسباب ودوافع هذا الفعل الإجرامي. الذي يستهدف فئة من المجتمع تحضى بالحماية القانونية والقضائية الواسعة. ومن أجل وضع حد لهذه الظاهرة الدخيلة عن المجتمع الجزائري. يرجى من الأولياء تحسيس أبنائهم بضرورة عدم الإنسياغ والسماح لأي شخص غريب بالتقرب منهم. وعلى كل شخص الإبلاغ الجهات المختصة فورا بأي حالة مشابهة حتى يتسنى لمصالح الضبطية القضائية التدخل فورا.