مجلس قضاء البليدة يؤجل قرار النطق في قضية الهامل وبراشدي الى 11 اكتوبر القادم

أجلت هيئة محكمة مجلس قضاء البليدة، الحكم بعد اتخاذ القضية للمدوالة ونظر فيها ليوم 11 اكتوبر، في قضية المدير العام للامن الوطني الاسبق عبد الغني الهامل.

والمتهم باستغلال الوظيفة للحصول على منافع غير مستحقة، ذات طابع مهني تتمثل في المحافظة على منصبه او منصب اعلى بموجب المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحتها.

حيث طلبت النيابة بأيد الحكم السابق وتشديده ، كما أجلت ذات المحكمة قضية رئيس امن ولاية الجزائر العاصمة الاسبق نور الدين براشدي.

وحضر جلسة المحاكمة كشهود كل من وزير العدل السابق طيب لوح، وكمال شيخي المدعو البوشي ونجيب مسعود شريك كمال شيخي في التعاونية العقارية، وكسو كمال عميد شرطة بأمن ولاية الجزائر العاصمة.

للإشارة فان محكمة البليدة كانت قد ادانت كل من عبد الغاني هامل ونور الدين براشدي ب4 سنوات سجن نافذة.

بعد ان طلب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 12 سجن نافذة، ضد الهامل و10 سنوات ضد براشدي في نفس القضية يوم 26 جوان 2020 .