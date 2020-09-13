مجلس قضاء البليدة يصدر بيانا توضيحيا حول وفاة سيدة بعيادة بوقرة

أصدرت للنيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة بيانا توضيحيا بخصوص ما تداولته مواقع التواصل الإجتماعي عن ظروف وفاة سيدة في العيادة المتعددة الخدمات لبوقرة.

وقال البيان انه بتاريخ 14-06- 2020 اخطرت مصالح الأمن بدائرة بوقرة عن استقبال العيادة متعددة الخدمات للبلدية السيدة “إ.ع” المتوفية.

وبعدها باشرت المصالح الامنية تحقيقا ابتدائيا، تلاه تحقيق قضائي باشرته نيابة الجمهورية بمحكمة بوفاريك.

التحقيق شمل الإستماع الى إفادات زوج وولدي المرحومة وأم الزوج ورئيسة مصلحة الطب الشرعي بمستشفى فرانز فانون بالبليدة.

وقال البيان أن المعطيات التي توصلت إليها التحقيقات أكدت أن الوفاة طبيعية وناجمة عن ورم دموي حاد أدى إلى إنتفاخ الغدة اللامفوية بالدرقية وأسفل البطن وإنهيار في الصفائح الدموية مما أدى إلى إحداث نزيف دموي دماغي، كما أكدت عدم تسجيل أي أثار لعنف على الجسم.