مجلس قضاء البليدة يعيد فتح ملف “قضية الخليفة” الشهر المقبل

برمج مجلس قضاء البليدة محاكمة جديدة في قضية “بنك الخليفة” الشهر المقبل، والتي تعد الثالثة منذ تفجيرها في سنة 2003.

وقررت العدالة إعادة فتح ملف “بنك الخليفة”، وإجراء المحاكمة من جديد، في 8 من نوفمبر المقبل.

بعدما قبلت المحكمة العليا إستئناف النيابة في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء البليدة.

وقبلت المحكمة العليا منذ أيام، إستئناف النيابة على الأحكام الصادرة في القضية.

وأمرت ذات المحكمة بإعادة الملف إلى مجلس قضاء البليدة لإجراء محاكمة جديدة .

واستندت المحكمة العليا في قرارها إلى عدم سماع كل الأطراف في القضية التي أسالت الكثير من الحبر منذ تفجيرها في سنة 2003.

وتعد المحاكمة القادمة الثالثة منذ سنة 2007، التي أجريت في غياب الفتى الذهبي ،عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية .