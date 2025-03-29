مجلس قضاء البويرة.. 213 متّهما أمام محكمة الجنايات الاستئنافية قريبا

من المقرر أن تنطلق الدورة الجنائية الاستئنافية لسنة 2025، لدى مجلس قضاء البويرة ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق لـ 2025/04/06 والتي سيستمر إلى غاية 2025/05/20، حيث ستعالج الهيئة القضائية 103 قضية جنائية.

وكشف بيان صحفي لمجلس قضاء البويرة يوم الجمعة، أنه خلال الدورة الجنائية سيتم محاكمة 213 متهم منهم 141 موقوف. 71 غير موقوف ومتهم واحد في حالة فرار.

كما تتوزّع القضايا التي تم برمجتها، ما بين قضايا إرهابية، قضايا القتل العمدي (الإغتيال) ومحاولة القتل العمدي. قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي الى الوفاة أو بتر أحد الأعضاء، جرائم المتاجرة بالمخدرات. الجرائم الماسة بالآداب وقضايا أخرى تتعلق بتزوير أوراق نقدية.

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