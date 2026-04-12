مجلس قضاء الجزائر.. استئناف القضايا الجنائية لعام 2026 بدرجتيْها الإبتدائية والإستئنافية

استأنف مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد، القضايا الجنائية المبرمجة بالدورة العادية الأولى لسنة 2026، أمام محكمة الجنايات الإبتدائية على مستوى محكمة دار البيضاء بالعاصمة بعد انقطاع عن العمل دام شهرين متتاليين .

كما تمّ في نفس اليوم استئناف العمل بمحكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر،في أجواء سادها الإنضباط والتسيير المحكم للجلسات، ضمانا لمحاكمة عادلة للمتقاضين.

وخلال الدورة الجنائية ستعالج محكمة الجنايات الإبتدائية 99 قضية جنائية بين جديدة تمّ إحالتها من طرف غرفة الإتهام بمجلس القضاء، وقديمة مؤجلة منذ الدورة الجنائية المنصرمة، لستمر الدورة إلى غاية 7 ماي 2026 ثم يتبع حسب بقضايا قيد البرمجة.

كما ستنقاش محكمة الجنايات الإستئنافية بتشكليتها القضائية المتنوّعة تضم قضاة محترفين برتبة رؤساء غرف ومستشارين 202 ملفا جنائيا، سبق وأن فصلت فيه محكمة الجنايات الإبتدائية.

كما سيتبع الجدول بقضايا أخرى لاحقة، منها ما فصلت فيها محكمة الجنايات الإبتدائية وبعضها ستكون محلّ اسئتناف بعد صدور الأحكام القضائية.

ويترأس محكمة الجنايات الإبتدائية القاضي لباز بومدين، بينما الإستئنافية القاضية دحماني نعيمة، حيث أشرفا على افتتاح الدورتين الجنائتين في أجواء عادية.