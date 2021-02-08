مجلس قضاء الجزائر.. استئناف محاكمة طحكوت في ملف شراء حافلات سوناكوم

شرع اليوم رئيس الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء العاصمة، البت في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتعلقة بتلقي امتيازات في صفقة شراء حافلات من شركة سوناكوم.

وكانت محكمة الرويبة، قد أصدرت أحكامها في القضية، حيث تمت إدانة محي الدين طحكوت بـ6 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية.

وأحيل الملف على العدالة على خلفية تورط رجل الأعمال “محي الدين طحكوت” في جنحة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية.

وكبدت الصفقة التي أجراها طحكوت المؤسسة الوطنية لصناعة السيارات بالرويبة، خسائر طائلة قدرت بـ1مليار و224 مليون سنتيم.

القاضي ينادي على المتهمين لتسجيل حضورهم.

هيئة الدفاع تتقدم برسائل التأسيس.

المتهم مختار شهبوب يطلب تأجيل بسبب حالته الصحية.

القاضي: يرفض طلبه.

القاضي: سأتركك ترتاح أباشر مع متهمين آخرين ريثما ترتاح واستجوبك.

القاضي يشرع في محاكمة المتهمين غير موقوفين المقدر عددهم بـ 23 متهما.

القاضي: هؤلاء متهمون بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محرر عرفي حسب قرار غرفة الاتهام المؤيد.

القاضي يذكر المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، بعض المتهمين نسبت إليهم جنحة عدم الابلاغ عن الفساد.

القاضي: يطلب من المتهمين الانصراف للشروع في استجواب المتهم الأول.

الدفاع تتقدم بالدفوعات الشكلية قبيل الاستجواب.

القاضي: كان من المفروض هو تحريك الدعوى العمومية في أوانها، نلتمس تطبيق المادة 54 والقول بالتقادم والتمس استبعاد ما جاء في حيثيات قاضي الدرجة الأولى.

القاضي يوجه ملاحظة للدفاع بسبب إثارة دفوعات شكلية مكررة.