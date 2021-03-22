مجلس قضاء الجزائر.. تأييد الحكم القاضي بـسنتين حبسا نافذا على ربوح حداد

أيد رئيس الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء الجزائر الاثنين الحكم في حق المتهم ” اعمر حداد” المعروف باسم “ربوح” والقاضي بسنتين جبسا نافذا.

ووجهت للمعني عن تهم التحريض على التجمهر‬ غير المسلح، و المساس بسلامة ووحدة الوطن وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.

وجاء الحكم بعدما التمس النائب العام بذات الغرفة خلال جلسة المحاكمة تشديد العقوبة في حق المتهم ورفعها إلى 3 سنوات حبسا نافذا

ومثل المتهم ربوح أمام هيئة المجلس استئنافا للحكم الصادر عن قاضي الدرجة الأولى بمحكمة بير مراد رايس أين سلط في حقه عامين حبسا نافذا.

ولدى مواجهة المتهم بالتهم والوقائع المنسوبة اليه ،تمسك بانكارها نكرانا قاطعا، مصرحا انه ليس له أي علاقة بوقائع القضية.

ونفى المتهم أي علاقة مهنية بمجمع “دزاير TV” ، الذي يملكه ويسيره شقيقه “علي حداد”.

مردفا انه لم يستعمل أي طرف للخروج إلى التجمهر، كما أنه لم يقف في وجه بيع أسهم اتحاد العاصمة الذي كان يترأسه ،خلال الصفقة التي بادرت بها مؤسسة عمومية.