مجلس قضاء الجزائر: تحديد هوية منتحل وظائف في جهازي العدالة والأمن

أعلن مجلس قضاء الجزائر، أنه تم تحديد الهوية الكاملة لشخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض ووكيل جمهورية.

وحسب بيان للمجلس اليوم الخميس، أن الشخص كان ينتحل أيضا صفة إطار في جهاز الأمن.

و أوضح ذات المصدر، أن العملية جاءت على إثر شكوى تفيد بوجود شخص يقوم بالنصب على المواطنين بانتحاله صفة قاض، وكيل الجمهورية و إطار في جهاز الامن.

وأوضح البيان، “أنه تم تكليف مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق إبتدائي في الوقائع أين تم التوصل للهوية الكاملة للمعني”.

وأضاف نفس المصدر، “أن الأمر يتعلق بالمدعو (ب.إ)، كما تم التوصل لبعض الضحايا الذين تعاملوا معه”.

وتابع البيان، أنه “بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم يوم الأربعاء متابعة المعني بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق”.

وأوضح المصدر، أن التحقيق جاء من أجل جنحتي إستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا وصفة حددت السلطة العمومية شروط منحها والنصب.

وكشف البيان، أن قاضي التحقيق قد أصدر أمر إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت”.