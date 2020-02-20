مجلس قضاء الجزائر.. شكيب خليل وغول وبجاوي وآخرون متهمون في قضايا فساد جديدة

أصدرت اليوم الخميس، النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر بيانا تكشف فيه عن المستجدات التي توصلت إليها التحقيقات القضائية في قضايا الفساد.

وجاء في البيان: “سعيا من النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر لتنوير الرأي العام بأهم التطورات الاجرائية في قضايا الفساد، فإنها تعلم بأن التحقيقات القضائية التي تمت مباشرتها توصلت إلى رفع أعباء ضد وزراء و ولاة سابقين” في عدد من القضايا.

فيما يخص قضية الوكالة الوطنية للطرق السريعة، خلص التحقيق فيها لرفع الأعباء ضد كل من محمد بجاوي بصفته وزيرا للشؤون الخارجية سابقا ومحمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا و عمار غول بصفته وزير الأشغال العمومية سابقا.

وفيما تعلق بقضية سوناطراك 2 فقد رفع فيها التحقيق أعباء ضد المدعو محمد شكيب خليل بصفته وزير الطاقة والمناجم سابقا.

فيما توصل التحقيق المباشر في قضية الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات إلى إبراز أعباء ضد المدعوين عبد المالك سلال بصفته وزيرا للموارد المائية سابقا وفاطمي رشيد بصفته والي بجاية سابقا وكذا حسين واضح بصفته والي تيزي وزو سابقا ونورية يمينة زرهوني بصفتها والي مستغانم سابقا.