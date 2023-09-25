مجلس قضاء الجزائر يحدد تاريخ انطلاق محكمة الجنايات الابتدائية

أفرج مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين عن الدورة الجنائية العادية لسنة 2023. بحيث تم تحديد 15 أكتوبر المقبل لافتتاح محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر.

كما تم تحديد تاريخ 22 أكتوبر المقبل لانطلاق محكمة الجنايات الابتدائية بمحكمة الدار البيضاء.

وحسب مصادر ” النهار ” فإن محكمة الجنايات الابتدائية سوف تعالج اكثر من 200 ملفا جنائيا، ستفصل فيها هيئة المحكمة.

وحسب الجدول فإن محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء سوف تعالج 53 قضية محالة من غرفة الاتهام ومنها مؤجلة في الدورة الجنائية السابقة، وتستمر المحاكمة الى غاية 2 نوفمبر 2023.