مجلس قضاء الجزائر يصدر بيانا هاما حول سائق حافلة حادث واد الحراش

أصدر مجلس قضاء الجزائر اليوم الأحد بيانا هاما وفاة سائق الحافلة المتهم في قضية حادث المرور الذي أدى إلى وفاة 18 شخصا يوم 15 أوت 2025.

وأوضحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر “أنه تبعا لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة مفادها وفاة سائق الحافلة المتهم في قضية حادث المرور الذي أدى إلى الوفاة بتاريخ 2025/08/15” .

وأضاف البيان “فإن النيابة العامة تنفي صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا، و تؤكد بأن المعني لايزال رهن التحقيق القضائي المطروح على مستوى قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء طبقا للإجراءات القانونية السارية”.