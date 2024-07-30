مجلس قضاء الجزائر يفتح ملف المضاربة بـ4 قناطير من مادتي “الأرز والعدس” هذا الأربعاء

من المقرر أن يمثل أمام الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر يوم غد الأربعاء، المتهمين الموقوفين. المتابعين في قضية المضاربة ما يعادل 4 قناطير من مادتي العدس والأرز كل من المدعو ” غ.جمال” و’ب.مصطفى” لاجل محاكمتها .

وتأتي برمجة القضية بعد استئناف كلا المتهمين في الحكم الصادر في حقها عن محكمة سيدي امحمد والذي قضى بادانتهما ب3 سنوات حبسا نافذا.

وجاءت عملية ايقاف كلا المتهمين في القضية بعد تحقيقات معمقة باشرتها مصالح التجارة مع فرقة الدرك الوطني بالعاصمة. في أعقاب تسجيل ندرة في السوق الوطنية في بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمتمثلة في الحبوب الجافة من مادة العدس واللوبياء ومادة الأرز.

وافضت التحريات الأولية، انطلاقا من سوق الجملة بالسمار، إلى استرجاع ما يقارب 4 قنطار من مادة الأرز واللوبياء والعدس. بمنطقة بني عمران ولاية بومرداس بداخل مخازن سرية، غير مرخصة نشاطها.

واستكمالا لاجراءات التحقيق تم توقيف صاحب السلعة المتهم المدعو ” آ.احسن” الذي اعترف باقتنائها من ولاية وهران، ثم باعها للمدعو ” ب.مصطفى” .

وعليه تم توقيف الأخير الذي اعترف باستئجاره المستودع من عند ” آ.اخسن” بدون اكتتاب.

وتوصل المحققون إلى تحديد شركاء المتهمين كل من المدعو ” غ.جمال” و” ت رشيد”. الذين كان يقومان بشراء هذه المواد الاستهلاكية وإعادة بيعها.

وفي نفس القضية تم فصل ملف ثان سيمثل فيه غدا الأربعاء كل من المتهمين ” آ.احسن”،”ت .رشيد” لسماع منطوق الحكم. بعدما التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد في جلسة سابقة. توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل متهم، عز جنحة المضاربة غير المشروعة.

حيث تم مثول المتهمين في ملف منفصل بعد معارضتهما الحكم الغيابي الصادر في حقهما خلال. جلسة محاكمة المتهمين الموقوفين ” غ.جمال” و’ب.،مصطفى” اللذين تم برمجة قضيتهما يوم غد بمجلس قضاء الجزائر.