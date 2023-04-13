مجلس قضاء الجزائر يفرج عن 157 قضية ضمن الدورة الجنائية المقبلة بمحكمة الدار البيضاء

أفرج مجلس قضاء الجزائر عن جدول القضايا الجنائية الأولى لسنة 2023 لمحكمة الجنايات الابتدائية. بعد توقف استمر لقرابة شهرين ونصف، حيث تضمن الجدول 157 قضية جنائية منها ماهي جديدة. تم احالتها من غرفة الاتهام، ومنها ماهي قديمة سبق تأجيلها في الدورة الجنائية المنصرمة.

وحسب ما الجدول فقد تم الاستعانة بقضاة محترفين ذوي خبرة في المجال. لأجل ترأس الجلسات الجنائية وتشكيل محكمة الجنايات التي تم تحديد تاريخ الأحد 7 ماي المقبل لانطلاقها لتستمر الى غاية 15 جوان 2023.

ويكشف الجدول عن ارتفاع عدد قضايا ذات الأعمال والأفعال الإرهابية بـ35 قضية، خاصة تلك المتعلقة بجرائم انشاء وتأسيس وتنظيم. أو تسيير جماعة أو منظمة ارهابية أو تخريبية الغرض منها إرتكاب أفعال إرهابية او المساس بأمن الدولة. وكذا الترويج لانباء كاذبة، والتحريض على التجمهر، بحيث يتابع بشكل ملفت في هذا النوع من القضايا. الثلاثي الفار كل محمد العربي زيتوت، أمير بوخرس. هشام عبود، على غرار المتهم الموقوف المدعو ” بن حليمة عزوز” الذي تم متابعته في هذه القضايا بوقائع جديدة أنهي التحقيق. فيها مؤخرا قبل أن يتم احالتها على محكمة الجنايات الابتدائية.

كما كشف الجدول الجديد عن ارتفاع القضايا الأخلاقية حيث جاءت في المرتبة الثانية بعد قضايا الارهاب بمجموع 27 قضية. تراوحت بين أفعال الاغتصاب وهتك العرض، والتي راح ضحيتها معظهم أطفال قصر كن الجنسين الذكر والأنثى. في مؤشر يدل على ارتفاع الجرائم الاخلاقية والماسة بآداب العامة واستفحالها في المجمتع، خاصة عن طريق استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتهديد بواسطتها.

كما تم برمجة 22قضية تتعلق بجرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل. ومنها ما ارتكب ضد الأصول، في حين تضمنت الدورة الجنائية المبرمجة 8 ملفات جنائية ذات صلة بجرائم المتاجرة بالمخدرات في اطار جماعة اجرامية منظمة.