مجلس قضاء الجزائر يلغي الصفة الإجرائية لمسير تعاونية بيماريستان بباتنة

أصدر مؤخرا مجلس قضاء الجزائر العاصمة قرارا بتأييد الأمر المستأنف الصادر عن محكمة بئر مراد رايس الذي يقضي برفع الصفة الإجرائية على مسير التعاونية العقارية بيماريستان ” م و “.

بما يمنع هذا الأخير من سحب تعويضات الجزائرية للمياه المقدرة بـ 23.4 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي سعى مسير التعاونية العقارية بيماريستان سحبه بشتى الطرق في باتنة والجزائر العاصمة منذ صدور قرار يقضي بإلزام الجزائرية للمياه بتعويض تعاونية بيماريستان بهذا المبلغ مقابل مرور قناة مياه الشرب على مساحة 2 هكتار من أراضي التعاونية.

إلا أن مؤسسة الجزائرية للمياه عن طريق ممثلها القانوني في المنطقة الصناعية وادي السمار، رفعت دعوى استعجالية مفادها إبطال الحجز التنفيذي الذي باشر في إجرائه المسير المسمى” م و “، على خلفية أن مدير التعاونية ” و م ” تنعدم لديه الصفة الإجرائية لمباشرة إجراءات التنفيذ باعتباره لا يوجد في الملف ما يثبت صفته كمسير للتعاونية العقارية بيماريستان وأنّ مقرر التعيين الذي يحتج به تنتهي آثاره بوفاة الرئيس الشرعي المرحوم ” محمد فايزة ” الذي قام في حياته بتعيين المسير الحالي ” م و “.

مما يجعل مبررات التأسيس في حق التعاونية باطلة بقوة القانون، وبمقابل ذلك تم قبول التدخل في الخصام للمستفيدين بعد ثبوت الصفة لدى المجلس بحيازتهم للوثائق القانونية اللازمة.