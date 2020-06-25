مجلس قضاء الجزائر يوضح حول إستدعاء رئيس الأرسيدي محسن بلعباس

أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بيانا حول معلومات مغلوطة تتعلق بإستدعاء رئيس الأرسيدي محسن بلعباس.

ووفق بيان للنيابة العامة وجهت الاستدعاءات لمحسن بلعباس عن طريق الدرك وذلك في إطار تحقيقات تدخل ضمن القانون العام.

وأوضح البيان أن الإستدعاءات الموجه لمحسن بلعباس تتمثل في واقعة وفاة رعية أجنبي كان يعمل بورشة بناء في منزل رئيس الأرسيدي دون رخصة قانونية.

وإختتم البيان التحقيقات كشفت أن البناية شيدت دون احترام قوانين العمران، في حين لاتزال التحقيقات الأولى ما تزال متواصلة في القضية.