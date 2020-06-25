مجلس قضاء الجزائر يوضح حول إستدعاء رئيس الأرسيدي محسن بلعباس

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
مجلس قضاء الجزائر يوضح حول إستدعاء رئيس الأرسيدي محسن بلعباس
بقلم م . فيصل

أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر بيانا حول معلومات مغلوطة تتعلق بإستدعاء رئيس الأرسيدي محسن بلعباس.

ووفق بيان للنيابة العامة وجهت الاستدعاءات لمحسن بلعباس عن طريق الدرك وذلك في إطار تحقيقات تدخل ضمن القانون العام.

وأوضح البيان أن الإستدعاءات الموجه لمحسن بلعباس تتمثل في واقعة وفاة رعية أجنبي كان يعمل بورشة بناء في منزل رئيس الأرسيدي دون رخصة قانونية.

وإختتم البيان التحقيقات كشفت أن البناية شيدت دون احترام قوانين العمران، في حين لاتزال التحقيقات الأولى ما تزال متواصلة في القضية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=842353

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com