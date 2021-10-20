مجلس قضاء العاصمة: إحالة ملف جاب الخير على المحكمة الدستورية للفصل فيه
بقلم ياسمينة دهيمي
ارجأ مجلس قضاء العاصمة الأربعاء الفصل في قصية المتهم جاب الخير، مع إحالة القضية على المحكمة الدستورية للفصل في الطعن.
وجاء قرار هيئة المجلس، بعد تقدم هيئة دفاع المتهم جاب الخير بدفع شكلي، لعدم دستورية، طبقا للمادة 144 مكرر من قانون العقوبات.
ويتابع المتهم جاب الخير في قضية الاساءة إلى المعلوم من الدين، بعد خرجات اعلامية، ومنشورات مسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم وعدد من الأنبياء والصحابة، والتعرض بااالاساءة إليهم، ولشعائر الدين الإسلامي.
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