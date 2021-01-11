مجلس قضاء العاصمة.. استمرار مجريات محاكمة قضية التمويل الخفي للحملة الانتخابية ومصانع السيارات

تتواصل مجريات محاكمة التمويل الخفي والامتيازات الممنوحة لأصحاب مصانع تركيب السيارات لليوم الثالث على التوالي بمجلس قضاء العاصمة

القاضي دنيا زاد تعلن عن افتتاح الجلسة ومواصلة استجواب المتهم محمد علوان ثم الانتقال إلى رجال الأعمال

القاضي: بعد إرفاق التقارير إلى المدير العام هل له الحق الرقابة في آبداء رأيه في المقررات أم يرسلها إلى الوزير كما هي

المتهم علوان: بل ترسل كما هي ليس له السلطة في إبداء رايه.

القاضي: بصفتك رئيس لجنة هل تعطي الموافقة على المشاريع.

علوان: لا أبدي رايي خاصة فيه موافقة مبدئية إبداء الرأي يكون على مستوى اللجنة ونحن مقيدون بقراراتها.

القاضي: حسب كلامك تبدون رأيكم على سلامة المنتوج الرأي التقني

القاضي: إذن رأي تقني محض وبالتالي الأعضاء المتواجدين في اللجنة هم تقنيون بدرجة رفيعة؟

القاضي: اطرح عليك سوال توجد تقارير من المفتشية العامة منذ 2013 حتى 2016 تقول ان أعضاء اللجنة غير مؤهلين،؟

النيابة : متى اقترحوا لتكون رئيس لجنة؟

علوان: في جويلية 2017

النيابة: على أي أساس تم اختيارك؟

علوان: لست أدري لماذا

النيابة: بخصوص عرباوي كنت قلت ان المقرر الذي استفاد منه وموافقة الوزير يوسفي وقت ان كنت في العمرة لكن أمس صرحت بأقوال مغايرة؟

النيابة:هل تؤكد انه خلال تواجدك في العمرة لم يعقد اجتماع اللجنة بخصوص هذا المقرر؟

علوان: نعم أؤكد هذا

النيابة: تؤكد انك لم تتلقى اي ضغوطات خلال ممارسة مهامك؟

علوان: لا ابدا لم أتلق أي ضغوطات من اية جهة

النيابة: ما فائدة من مرسوم 2017 مادام كنتم تطبقَون وتعملون بمرسوم 2000؟

علوان: مرسوم 2017 ينظم ممارسة النشاط ومرسوم 2000 يخص ckd. وskd؟

النيابة: هل تؤكد ن انكم كنتم تعملون بمرسوم 2000؟

علوان :نعم أؤكد هذا عملنا بمرسوم 2000

النيابة: بخصوص المتهم معزوز تحصل على آجال تمديد لمدة سنة هل كنت وقتها في اللجنة؟

علوان: نعم كنت في اللجنة، والتزمنا بقرار الوزير الأول.

النيابة: هل اعترضتم انتم كلجنة عن هذا القرار؟

علوان: لا لم نعترض.. هو قرار الوزير الأول.

الجلسة مرفوعة في انتظار عودة الانترنت

الجلسة مستأنفة

مواصلة استجواب المتهم محمد علوان

سؤال المحامي علاق كمال : بالنسبة للمقررات التي استفاد منها عرباوي التي كان فيها تحفظات ورغم ذلك حاز على موافقة الوزير هل عملتم تحفظات عليها ام تغاضيتم عنها.؟

علوان: المقررات أمضيت في جويلية 2017 قبل صدور مرسوم 348.

علوان: التحفظات علمتها اللجنة التي كانت قبلي

القاضي: انت تتناقض في التصريحات بين 5 دقايق وأخرى تغير اقوالك إذا أنت لا تستطيع التركيز امنحك وقت للإجابة لأن تناقض تصريحاتك ليس قي مصلحتك

القاضي: فيه احتمالين اثنين إما كانت تحفظات ولم تخبروا الوزير بدة أم جاءتكم تعليمات فوقية للامضاء على المقررات من دون أي اعتراض رغم تلك التحفطات

القاضي: انت لما قدمت من العمرة وتوجد أكثر من 2000 ملف لماذا رحت استفسرت عن مقرر معزوز فقط لماذا معزوز دون غيره؟

علوان : لأن ملف معزوز ملف استثنائي