مجلس قضاء العاصمة.. الإفراج عن 13 من متقاعدي الجيش

أفرجت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء عن 13 متهما من متقاعدي الجيش الذين تم توقيفهم بالعاصمة خلال الوقفة الاحتجاجية التي شنوها لأجل تلبية مطالبهم الاجتماعية.

وكانت محكمة حسين داي بالعاصمة قد أمرت بايداع المتهمين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

وتم متابعتهم بتهم تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار وارتكاب أفعال لأجل الاعداد لجناية والتجمهر المسلح.

وجاء قرار الإفراج عن المتهمين الموقوفين بعدما رافعت هيئة الدفاع أمام غرفة الاتهام اليوم لأجل طلبات الإفراج عنهم.

وسيتم محاكمة المتهمين لأجل مثولهم للمحاكمة وفقا لإجراءات الاستدعاء المباشر.