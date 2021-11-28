مجلس قضاء العاصمة: التماس تشديد العقوبة في حق أويحيى وسلال وأشقاء طحكوت في قضية تركيب السيارات

التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية السادسة لمجلس قضاء الجزائر اليوم الاحد، تشديد العقوبة في حق الوزيرين الأولين الاسبقين المتهمين الموقوفين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزيرين السابقين يوسف يوسفي وعبد الغني زعلان،الى جانب أفراد عائلة رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت.

كما التمست النيابة أيضا توقيع عقوبة خمسة سنوات و مليونين دج للمتهمين الغير موقوفين المستفيدين من البراءة في ذات القضية.

وجاءت التماسات النيابة العامة، بعد غلق أبواب الاستجواب، حيث تمسك المتهمون بنكران التهم والوقائع المنسوبة اليهم نكرانا قاطعا، خلال مثولهم للمحاكمة أمام هيئة المجلس.

ويتابع 38 متهما في قضية تركيب السيارات والنقل الجامعي لرجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، فيما يتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، للمتهم طحكوت في كل من العاصمة وسكيكدة وولايات أخرى، لابرام صفقات النقل الجامعي، وهي الصفقات التي فتحت المصالح الأمنية المختصة تحريات عنها، أين توصلت إلى ارتكاب جرائم تبديد للمال العام.

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يمثل اليوم الأحد، عديد من المسؤولين السابقين يتقدمهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أمام مجلس قضاء الجزائر، في قضية رجل الأعمال الموقوف “محيي الدين طحكوت”.

بالإضافة إلى وزير النقل الأسبق “عمار غول” ووزير الصناعة “يوسف يوسفي” والمتهم “عبد الغني زعلان”.

وأعيد جدولة القضية بالغرفة أمام هيئة المجلس مجددا، بعد رفض المحكمة العليا في ماي المنصرم، طعون جميع المتهمين.

وكذا وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر الفارط.

كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من قبل الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.

وللإشارة أصدر مجلس قضاء الجزائر في 18 نوفمبر الماضي أحكاما بـ14 سنة سجنا نافذا ضد رجل الأعمال محيي الدين طحكوت. ليصبح هذا الحكم نهائيا في حقه، ما يجعله اليوم طرفا غير متابع في الدعوى العمومية ومحل متابعة في الدعوى المدنية فقط.

كما تم الحكم بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وتم الحكم على الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ.

كما تم النطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.

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