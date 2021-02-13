مجلس قضاء العاصمة.. التماس 10 سنوات حبسا نافذا لطحكوت في قضية حافلات سوناكوم

الحرب ضد الفساد
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مجلس قضاء العاصمة.. التماس 10 سنوات حبسا نافذا لطحكوت في قضية حافلات سوناكوم
بقلم ياسمينة دهيمي

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة 10 سنوات حبسا نافذا  لرجل الأعمال محي الدين طحكوت والمدير العام الأسبق لشركة snvi في قضية اقتناء  الحافلات.

وجاءت التماسات النيابة العامة في قضية منح امتيازات غير مبررة في صفقات النقل الجامعي لمحي الدين طحكوت مع شركة snvi كالآتي:

التماس 10 سنوات سجنا نافذا للمتهم محي الدين طحكوت
10 سنوات سجنا نافذا للمتهم “ش. م” الرئيس المدير العام لشركة snvi
“ل. ت م” 8 سنوات حبسا نافذا

“ق. م” 8 سنوات حبسا نافذا
ع. ز. ع” 8 سنوات حبسا نافذا
ع. مص” 8 سنوات نافذا
“غ. ا” 8 سنوات حبسا نافذا
“ل. م” 8 سنوات
“م. ا” 8 سنوات حبسا نافذا
“م. م” 8 سنوات حبسا نافذا
“ب. ن” 8 سنوات حبسا نافذا
“ع. ب. ع”،” ه. ا”، “ز٠ م”، “ع٠ ز” “ع. ن. بن ع م”،” ع. ع”،” ق. ي” ، “ك. م” ،” م، ا” ،” م. م” ،” ك. م”، 3 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع الحبس لجميع المتهمين.


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