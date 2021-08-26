مجلس قضاء العاصمة.. الشرطة استعملت كل قوتها وامكانياتها لحماية جمال بن اسماعيل

قال النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الخميس، إن مصالح الشرطة استعملت كل امكانياتها لحماية الضحية جمال بن اسماعيل. وأوضح سيد احمد مراد، ان المتورطين في جريمة القتل استعملوا كل أشكال العنف في قتل الضحية.

وأشار مراد في ندوة صحافية بخصوص مستجدات التحقيقات مع المتهمين في مقتل جمال بن اسماعيل، إلى أن لحد اليوم لا يملكون أي معطيات حول تورط مصالح الأمن في قضية الحال.

وأضاف المتحدث، أن التحقيقات التقنية متواصلة، قائلا ” ولا يمكن إعطاء أي معلومة لا نملكها”. تابعا ” أؤكد أن التحقيق سيكون بشفافية تامة”.

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