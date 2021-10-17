مجلس قضاء العاصمة: النطق بالحكم في قضية “سوفاك” اليوم

من المقرر أن تنطق الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة برئاسة القاضي مومن جميلة بالأحكام في قضية ” سوفاك”. والمتابع فيها رجل الاعمال رئيس مجمع “سوفاك” في مجال تسويق السيارات مراد عولمي، وشقيقه خيدر عولمي والوزير الأول الاسبق المتهم أحمد أويحيى.

وأعيد برمجة القضية مجددا أمام هيئة المجلس، بعد قبول المحكمة العليا الطعون التي تقدمت بها بعض الأطراف فقط. من بينهم المتهمين الذين استفادوا من الحكم بالبراءة، والاطراف المدنية المتمثلة في الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

فيما رفضت المحكمة العليا في ذات القضية، الطعون المقدمة من طرف المتهمين لتصبح الأحكام التي أصدرتها غرفة الاستئناف أحكاما نهائية قابلة للتنفيذ “حكما، غرامة، ومصادرة”.

ويذكر أن مجلس قضاء الجزائر أصدر يوم 21 أكتوبر 2020، حكما بـ 10 سنوات سجنا نافذا لرجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك مراد عولمي. الذي تمت إدانته في الاستئناف بتهم تبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ.

كما أدين الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الضالع في نفس القضية بـ 10 سنوات سجنا نافذا. فيما حكم على وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بسنتين سجنا منها سنة مع وقف النفاذ.

كما أصدر المجلس حكما بخمس سنوات سجنا في حق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي خيذر عولمي. وسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ ضد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري المتهم عمر بودياب.

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