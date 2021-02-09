مجلس قضاء العاصمة.. اليوم الثاني من محاكمة الاستئناف لطحكوت في قضية حافلات سوناكوم

تواصل اليوم الثلاثاء محكمة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، محاكمة المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية من خلال صفقات النقل الجامعي.

الصفقات أبرمها رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت خلال الفترة الممتدة ما بين 2003 و2006، مع مؤسسة تصنيع السيارات.

بحيث انجر عن الصفقات خساىر فادحة قدرت ب1 مليار و224 مليون سنتيم حسب تقرير الخبرة.

ويتَواجد في القضية متهمين اثنين موقوفين وهما “محي الدين طحكوت” والمدير العام السابق لشركة “سوناكوم” المدعو “مختار شهبوب” ،إلى جانب 23 متهما غير موقوف.

القاضي حطاب يفتتح الجلسة ويحاول ربط الاتصال بسجن بربار.

القاضي ينادي عاى المتهم الموقوف مختار شهبوبالمدير العام السابق لمؤسسة snvi

القاضي: انت متابع بتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.

القاضي: تم تسجيل خفض نسبة المبيعات ونسبة الفائدة منح امتيازات غير مبررة منها شاحنات قطع الغيار مجانا؟

القاضي: تم تغيير محركات شاحنات بأخرى غير منصوص عليها في العقد، التزوير، إعفاء طحكوت من الدفع الأولي المسبق؟

القاضي: ماذا كنت تعمل خلال ارتكاب الوقائع؟

شهبوب: انا كنت الرئيس المدير العام لشركة snvi.

القاضي: ماذا تقول عن تخفيض ثمن مبيعات الحافلات والمقطورات.

المتهم شهبوب : نحن لم نبع الشاحنات بل نصف مقطورة.

القاضي: المهم نعتبرها شاحنة

المتهم : انا بدأت العمل كمهندش عام 1970 لما تنصبت كمدير العام الشركة كانت تعاني من أزمة اقتصادية شح في البيع، كان عندنا ستوك.

المتهم:كنت قدمت في 1998 ملف للحكومة تسلمت موافقة عليها واجتمعنا نحن الاطارات la silismem في الملف كان عندنا ستوك مهم جدا.

المتهم: السلع كانت بقيمة 4.7 مليار دج، كان هناك 99 حافلة في المخزن. كنا انتجنا حافلات

القاضي: هل تتذكر بالتفصيل العدد؟

شهبوب : من ذلك المخزون شركة النقل لطحكوت تقدمت لشراء الحافلات من عندنا

القاضي: كم كان عدد الحافلة الكبيرة الحجم؟

المتهم: 4.7 مليون دينار

القاضي: المهم خفضت ثمن البيع على اي اساس تم هذا؟

المتهم شهبوب : حسب المدير التجاري زرزور، كان فيه وحدة البيع الحمير يديرها السيد غاني

القاضي: كم عدد العقود المبرمة مع طحكوت

المتهم شهبوب : 4 عقود

القاضي المركبات تم تخفيض ثمنها ضمن هذه العقود وبررت بالمنافسة والستَوك الذي كان عندك

القاضي كم مدة العقد؟

المتهم شهبوب: لمدة 12 شهر ثم لمدة 18 شهرا لتسليم المبيعات.

القاضي: لكن لمادا تم تمديد من 18 شهرا إلى 3 سنوات المفروض في العقد نلبي الطلب أليس كذلك؟

القاضي: انت سلمت 150 حافلة في 12 شهر حسب العقد لكن انت سلمتها في ظرف 3 سنوات؟

المتهم في 2003 لم يوفروا لنا الظروف للإنتاج الحافلات.

القاضي لكن لماذا لم تسلم الحافلات في اجالها المحددة.

المتهم شهبوب لم يكن العدد متوفر بعد

القاضي: انت لما سمعوك قلت انك خفضتكم المبيعات بسببب كان عندكم فائض في المركبات “مخزنة”

القاضي الاجتماع لماذا عقد في مقر شركة طحكوت لماذا انتقلت المديرية بكاملها انا نعرف العطشان هو لي يروح للعين ماشي العين تروح له؟

المتهم انا حضرت 4 اجتماعات

القاضي :اين المقر تحديدا

المتهم شهبوب : معظم الاجتماعات عقدت في مقر شركة snvi

القاضي ومجلس الإدارة وما فيه من إطارات تنقلوا إلى مقر شركة طحَكوت.

القاضي المحركات لماذا تم تغييرها من سيلتا الى دوكس.

المتهم لان محركات سيلتا كانت تتكسر في كل مرة فتم توقيفهم

القاضي: ومجلس الإدارة وما فيه من إطارات تنقلوا إلى مقر شركة طحَكوت؟

القاضي: المحركات لماذا تم تغييرها من سيلتا الى دوكس؟

المتهم: لان محركات سيلتا كانت تتكسر في كل مرة فتم توقيفهم

القاضي: كم عدد المحركات التي تم تغييرها؟

المتهم :20 محرك

القاضي هل تم تقاضي الثمن

المتهم :شهبوب نعم

القاضي:لكن طحكوت استفاد بالمجان؟

القاضي: ومحركات ” بيميلس”

القاضي: هذه التغييرات في المحركات كانت أثناء الضمان ام خارجه لان الشي الذي يربط الطرفان هو العقد؟

شهبوب: فيه أمور ممكن تحدث خارج العقد؟

القاضي : شهبوب هذه الأموال ليست أموال خاصة بل أموال الدولة وكل دورو يصرف تتحاسب عليه هذه التصرفات كبدت الخزينة الملايير.

القاضي:أنتم خسرتم ولم تربحوا هذا الفرق؟

القاضي :وتيرة البيع تقريبا لم تتغير نفس الشي قبل 2003 هو أيضا بعد 2003؟

المتهم: صدرنا قبلا حافلات للغابون.

القاضي :الامتيازات التي سلمتها لطحكوت لم تشهر للناس بل ابرمت فيما بينكم الناس كيف تعلم ؟! .

القاضي: انت بعت لطحكوت ب 450 الناس كيف تعلم هذا المبلغ؟

القاضي : فيه أمور مثلا قطع الغيار تقول اللجنة التقنية ممكن إصلاحها لكن انتم استبدلتموها؟

القاضي: المشاكل الأصلية راحت “ضاعت” مرحبا أجبني شهبوب؟

المتهم شهبوب : هذه ليس من صلاحيات ؟

القاضي يقاطعه: هذه الأمور لا تدخل في الفواتير والعقود؟

القاضي:لم تكن فيه خبرة مثلا العجلات التي بيعت غير صالحة للشاحنات.

القاضي:لما بيعت بيعت بالعجلات كيف بعدها ارسلتم له عجلات؟

المتهم: في مدة الضمان ممكن نغير العجلات؟

القاضي: هذه قلتها لكن لازم خبرة لهدا الأمر، انتم ارسلتم له شحنات كبيرة من العجلات هل هذا معقول! ؟

المتهم: يجب أن يكون تقرير من التقني

القاضي: انا اطلعت على التقرير وورد فيه بات الاعطاب قابلة للتصليح ولا داعي لاستبدالها

القاضي:من كان التقني في ذلك الوقت

المتهم: كان فيه عدد كبير منهم غارمي هو المسؤول المباشر عنهم؟

القاضي: انتم سلمتم شاحنة لطحكوت على أساس ماذا؟

المتهم : كنا انتجنا مركبات لتصديرها للعراق طلب منا عدد منها

القاضي: غولمي اقترح شاحنة كبيرة على اي اساس هل هدية ام ماذا؟

المتهم: يصمت للحظة ثم يجيب :لانه كان هو الزبون المييز للشركة؟

القاضي: فيه مراسلات على هذه الشاحنة

المتهم: فيه volumes des contrats.

القاضي لكن انتم خسرتم

المتهم: نحن لم نخسر ابدا في هذه الصفقات في مجلس الإدارة توصلنا إلى تصهير عدد من المركبات المخزنة لاستغلالها.

القاضي: طحكوت كيف علم بهذه الامتيازات كيف علم بالفائض الموجود في الحافلات كان بإمكانه الاستيراد من الصين.

القاضي هل عرضتم عليه البيع مقابل منح امتيازات ام شاهد العرض في التلفاز.

المتهم شهبوب اتصل بالشركة عادي.

القاضي هل هذه الأمور حدثت عن طريق المحاباة ام كيف؟

القاضي: التقرير لم يرد فبه ان العطب مس “كابل امبرياج” وليس المكبح برمته وكان بالأمكان تصليحه؟

المتهم: كان فيه تسربات للزيت مما تشكل خطر على الزبائن؟

القاضي: انتم وجدتم اعطاب في الحافلات كان عليكم التوجه بطلب لاصلاحها وليس اللجوء إلى طحكوت لبيعها؟

القاضي: انت تبرر ان تخيفض ثمن البيع بالجودة اليس المشكل كان قائم في النوعية وكان عليكم تحسينها؟

القاضي : الحافلات 3 عددها التي سلمتموها لطحكوت لتجريبها، لمدة 6 اشهر الحافلات تلك لم تسترجع طيلة 3 سنوات؟

المتهم شهبوب : نحن نعمل على طريقة التجريب 49 L6 كانت مجربة

القاضي: لا يهمني المهم ان الحافلات لم تسترجع الاتفاق جرى على مدة 6 اشهر، لأجل تغيير قطع غيار لا تصلح فيها، حتى الخبرة لم تنجز.

المتهم: الحافلات استرجعناها من “ايتوزا”، الحافلات لشركة snvi وليست ملكك

القاضي: أنا لا يهمني طحكوت انا يهمني التسيب الذي كان وقتها.

القاضي: لم تعملوا حتى تقرير مكتوب فيما يخص تمديد مدة التجريب؟

القاضي: انت المدير العام لم تعملوا اي خطوة لاسترجاع الحافلات “طاح راح”؟

القاضي: لو لم يتم التحقيق في القضية لا أحد يسمع بها؟

القاضي: يمنح الكلمة للدفاع لتوجيه اسئلة للمتهم

المتهم: بجد صعوبة في الاجوبة كونه لا يجيد اللغة العربية

القاضي: فيه تزوير في العقد الأصلي الذي كان 10 مليون دينالا ليصبح من 20 َالي 30 مليون دينالا للسنة الواحدة؟

المتهم: العقدين أمضى عليها السيد غارمي

القاضي: لكن غارمي قال ان العقد مزور؟

الدفاع: هل تلقى تحفظات من المفتشية العامة للضرائب بعدما تنقلت للمؤسسة وعملت ملاحظات؟

المتهم: نعم عملت تحفظات ومنحتنا شهرين للجواب، وتم الرد عليها؟

النيابة: بصفتك مدير العام من 1998 الي 2012 كم كان عدد العمال؟

المتهم :كانوا 7500 ثم 4500 عامل

النيابة :يعني 3000 عامل تم تسريحهم خلال تقلدكم المنصب؟

النيابة: كنا لاحظنا من خلال الجرائد انكم تسرحون العمال بسبب ضائقة مالية.

المتهم: نعم لهذا السبب

النيابة: كم من فرع تم غلقه؟

المتهم: عشرات الفروع تم غلقها كنا نمثل عدة علامات تجارية للسيارات؟

القاضي: مدير المبيعات أو مدير الإنتاج يريد بيع 10 شاحنات هل يخبرك ام لا.؟

القاضي: وفي حال يخفض ثمن بيعها هل يخبرك ام لا؟

المتهم : فيه نسب مىوية يتم تخفيضها وتم اجتماع على هذه الأمور.

المتهم: عندنا محافظي الحسابات اثنين ويعملون تقارير سنوية.

القاضي هل قدم لكم ملاحظات؟

المتهم: لا لم يقدم لنا ذلك

الدفاع: هل محافظ، الحسابات وجد خروقات واخطر عنها وكيل الجمهورية.

المتهم: عندنا محافظي الحسابات اثنين ويعملون تقارير سنوية

القاضي: هل قدم لكم ملاحظات؟

المتهم: لا لم يقدم لنا ذلك

الدفاع: هل محافظ، الحسابات وجد خروقات واخطر عنها وكيل الجمهورية.

المتهم شهبوب يجيب المحامي :طحكوت بعدما وجد اعطاب كبيرة في الحافلات ارجعها لنا مع محضر قضائي وتم إعلام المديرية العامة للمبيعات.