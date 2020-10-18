مجلس قضاء العاصمة : برمجة قضية كونيناف يوم 20 نوفمبر

من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة بتاريخ 20 نوفمبر المقبل ملف قضية فساد متعلقة بالاخوة كوننياف المتواجدين رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، رفقة اطارات بوزارة الموارد المائية ، إلى جانب إطارات بوزارة الصناعة ومدراء الموانئ ، هذا بعدما وجه للمتهمون تهم تتعلق بإبرام صفقات عمومية مع الدولة من دون الوفاء الالتزامات التعاقدية، واستغلال نفوذ موظفين عموميين، إلى جانب تحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها الامتيازي و للاشارة كشفت التحقيقات عن تورط الإخوة كونيناف بالتلاعب بتعاملات وصفقات عمومية، في قطاعي الموارد المائية والأشغال العمومية، تمكنوا من احتكارها لعدة سنوات، وأن معظم مشاريع الإخوة كونيناف غير مكتملة، وعلى الرغم من ذلك تحصلوا على الأموال المخصصة لها من دون حتى الانطلاق من إنجازها، من جهة أخرى بينت التحقيقات أن الإخوة “كونيناف” حولوا آلاف المليارات نحو الخارج بطريقة غير شرعية حيث سبق وان اصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد احكاما تراوحت ما بين البراءة و 16 سنة حبس في حق المتهمين.