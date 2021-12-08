مجلس قضاء العاصمة: برمجة قضية وزير البريد السابقة إيمان هدى فرعون يوم 15 ديسمبر المقبل

برمجة الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة اليوم ملف قضية الفساد المتابع بها ايمان هدى فرعون وزيرة السابقة للبريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال سابقا التي تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للقانون القضية عن طريق التراضي البسيط لمشروع مليون خط للتدفق العالي للانترنت FTTH.

والذي كبد خزينة الدولة 73 مليون دولار والمتابعة فيه رفقة إطارات بوزارة البريد والاتصال من بينهم المدير العام السابق لاتصالات الجزائر و رئيس بلجنة المفاوضة و اعضاء بذات اللجنة

و للتذكير سبق وان اصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما بعقوبة 3سنوات حبس نافذ و 500 ألف دينار غرامة نافذة لايمان هدى فرعون مع ادانة قبال الطيب المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و مليون غرامة نافذة مع أمر إيداع في الجلسة رهن الحبس معزإصدار حكما يقضي بالبراءة لبقية المتهمين

وتتابع إيمان هدى فرعون ومن معها بتهم ثقيلة تتعلق بمخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.