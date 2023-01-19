مجلس قضاء العاصمة: تأييد الأحكام القضائية ل10 وزراء سابقين في قضية الأخوة كونيناف

أيدت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس الأحكام الابتدائية الصادرة في حق 10 وزارء متابعين في قضية منح إمتيازات غير مبررة للاخوة كونيناف وللشركات التابعة لها المسماة مجمع ” كو جي سي” مع تأييد نفس الالتماسات فيما يخص مصادرة ممتلكات والارصدة البنكية في حق جميع المتهمين،

يتقدمهم الوزيرين الأولين الأسبقين كل من المتهم الموقوف “أحمد اويحي” و المتهم “عبد المالك سلال” بالاضافة الى وزاراء سابقين منهم المتهم الموقوف “نور الدين “بدوي بصفته والي ولاية قسنطينة، إلى جانب وزير الصناعة الاسبق الهارب من العدالة عبد السلام بوشوارب، و المتهم “عبد الحميد طمار” بصفته وزير المساهمات وترقية الاستثمار، و الوزيرة السابقة ايضا ايمان فرعون هدى بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال سابقا.

كما يتابع في نفس القضية كل المتهم “عمار غول” بصفته وزير للنقل سابقا بالاضافة الى وزيرين السابقين للموارد المائية “حسين نسيب”. و المتهم الموقوف “أرزقي براقي” و كذا الوزير المالية السابق لوكال محمد. بصفته الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، وكذلك عدة ولاة الجمهورية السابقين.

و جاء منطوق الحكم في حق المتهمين محل المتابعة بعدما كانت النيابة العامة أمس الأربعاء التمست تأييد الحكم في جميع المتهمين.

وتم متابعة المتهمين في قضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع و إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية و منحها لعائلة كونيناف ووجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه و هي منح امتيازات غير مستحقة وإبرام صفقات مخالفة للقانون و تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة .

والجدير بالذكر أن محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد ادانت المتهمين بعقوبات ترواحت بين 15 و4 سنوات حبسا نافذا مع ا مصاردة جميع ممتلكات و الارصدة البنكية.