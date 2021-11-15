مجلس قضاء العاصمة: رفع عقوبة الحبس إلى عام للناشط مغنين ناصر

أيد مجلس قضاء العاصمة اليوم الاثنين العقوبة في حق المتهم الموقوف رئيس جمعية Sos culture Bab El Oued ،مع رفع مدة الحبس إلى سنة حبسا نافذا بعدما كانت 08 أشهر حبسا نافذا .

وفي هذا السياق جاءت المتابعة القضائية للمتهم على خلفية مشاركته في مسيرات الحراك الشعبي بالجزائر العاصمة.

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كما قضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة، برئاسة القاضي مومن جميلة، بتأييد الدعوى المدنية في قضية تركيب واستيراد السيارات “سوفاك” المتابع فيها رجل الأعمال “مراد عولمي”،

إلى جانب شقيقه الموقوف “خيدر عولمي”، بالاضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.

كما قضت هيئة المجلس بتأييد الحكم فيما يخص المتهمين اللذين استفادوا من حكم البراءة المتابعين في نفس القضية. وقد أعيد برمجة القضية أمام هيئة المجلس.

بعد قبول المحكمة العليا الطعون التي تقدمت بها بعض الأطراف فقط. من بينهم المتهمين الذين استفادوا من الحكم بالبراءة. والأطراف المدنية المتمثلة في الوكيل القضائي للخزينة العمومية.

فيما رفضت المحكمة العليا الطعون المقدمة من طرف المتهمين لتصبح الأحكام التي أصدرتها غرفة الإستئناف أحكاما نهائية قابلة للتنفيذ “حكما، غرامة، ومصادرة”.

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افتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء الجزائر

كما أشرف مختار بوشريط، رئيس مجلس قضاء العاصمة، اليوم الخميس، على إفتتاح السنة القضائية الجديدة بمجلس قضاء الجزائر. وقال بوشريط، في كلمة له بهذه المناسبة، إن القضاء سيساهم في بناء صرح مؤسسات الدولة، منوها بمساهمة القضاء الإداري خاصة ونحن نستعد للإنتخابات المحلية. وأثنى ذات المسؤول، على المجهودات التي بذلها القضاة والموظفون ومساعدي العدالة، لمساعدة القضاء، رغم جائحة كورونا التي عرفتها بلادنا. وقدم بوشريط، بعض الإحصائيات عن سنة 2021 والتي جاءت كالتالي: