مجلس قضاء العاصمة: غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن  المتهم الموقوف “اعمر حداد “

رفضت غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، طلبات الإفراج عن المتهم الموقوف “اعمر حداد ” المعروف باسم ” ربوح”.

وجاءت طلبات الإفراج عن المتهم فيما يخص القضية الجديدة، المتابع بها، أين نسبت له اهم فساد تتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية.

حيث تعد هذه القضية الثالثة التي سيواجهها المتهم ” اعمر حداد” امام القضاء، بعد الحكم عليه بالادانة في قضيتين سابقتين.

وتتعلق القضية الأولى بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، أين حكم حكم على أعمر حداد، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه 8 مليون دينار جزائري.

اما القضية الثانية، فتعلقت وقائعها، بأحداث اتحاد العاصمة، أين نسب للمتهم “اعمر حداد” ،تهم التحريض على التجمهر‬ غير المسلح،

والمساس بسلامة ووحدة الوطن وجنحة التزوير في محررات تجارية ومصرفية.

أين أدين بموجبها بسنتين حبسا نافذا، أمام محكمة الجنح ببئر مراد رايس، وهو القرار الذي أيدته

الغرفة الجزائية الثالثة بمجلس قضاء الجزائر، في مارس المنصرم.