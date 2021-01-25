مجلس قضاء العاصمة.. هذا ما قاله جميعي خلال محاكمته في قضية إهانة سعد بوعقبة

التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة اليوم الاثنين تشديد العقوبة،في حق المتهم البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي.

ويواجه جميعي عن تهمتي سوء استغلال الوظيفة وإهانة صحفي خلال تأدية مهامه،التي راح ضحيتها الصحفي “سعد بوعقبة”.

و استهلت هيئة الدفاع جلسة المحاكمة بتقديم دفوعات شكلية، تضمنت في أولها بطلان تهمة سوء استغلال الوظيفة، باعتبارها تهمة جديدة للمتهم.

وقالت هيئة الدفاع، إن هذه التهمة وتختلف عن التهمة التي وجهت له خلال لتحقيق والتي تتعلق بجناية إتلاف مستندات.

وشدد المحامي على أن موكله لم يتم رفع عنه الحصانة، لأنه هذا الشرط لأجل المتابعة كما أنها لم تكن محل رقابة المجلس الوطني الشعبي ولم تكن محل تنازل من طرف موكله.

وأضاف أن بحيث موكله لما تنازل عن حصانته كان لأجل متابعة التهديد وإهانة صحفي والمشاركة في إتلاف مستندات قضائية.

وأكد محامي ثاني متأسس في حق المتهم، أن صفح الضحية سعد بوعقبة عن موكله جعل تهمة إهانة صحفي لا أساس لها، ملتمسا بطلان إجراءات المتابعة.

وقرر القاضي بعد المداولة والانتهاء من تقديم الدفوعات الشكلية ضمها إلى الموضوع رافضا الخوض في أمور تم الفصل فيها.

انطلاق مسائلة المتهم

القاضي: جميعي أنت متابع بتهمتي سوء استغلال الوظيفة وتهمة إهانة صحفي خلال تأدية مهامه وحكم عليك بعامين حبسا وغرامة 200 الف دينار.

القاضي: في الدعوى المدنية الطرف المدني تنازل عن التعويض.

القاضي: ماذا ترد عن تهمة سوء استغلال الوظيفة، ماذا كنت تعمل؟

المتهم :سوف أكون مختصرا وأتكلم بطريقة بسيطة حتى تفهموني، أنا جميعي محمد نائب بالمجلس الشعبي الوطني، منذ سنة 2008.

المتهم: دخلت المجلس وأنا عمري 26 سنة، وأمين عام لحزب جبهة التحرير الوطني ، لو كنت أعلم ارتكبت أي جرم عندي الشجاعة الكافية لأطلب الصفح.

القاضي: سعد بوعقبة قدم شكوى ضد مجهول على أساس تعرض للسب والتهديد والإهانة كيف علمت بهذه الشكوى؟

المتهم : قبل هذا استهدفني في 26 مقال صحفي في 2016 كتب وقال عني كلام عرش الرحمان يتحرك، لم أشكوا به لأنه كان حاب يجرني.

المتهم: لكن بعثت له SMS اوكلت لك الله وانت لك عمود وأنا ليا الله بعد حوالي 20 دقيقة من إرسال كلمني وقهقه.

المتهم: الضحية قال لي لماذا ارسلت رسالة، وقلت لماذا أنت تكتب عليا، قالي انا أكتب على الناس كامل، قلت له بل تكتب على الناس لي يحرشوك عليها.

القاضي: إذن كلمته؟.

المتهم: كلمني هو.

القاضي:لكن تقدم بشكوى ؟

المتهم: لا الشكوى قدمها يوم 11 والرسالة كانت قبلا.

القاضي: إذن كلمك قبل أن يقدم شكوى لأنه يعرف الرقم الذي كلمته بواسطته، لأن الرقم الذي بعثت به الرسالة لا يعرفه لأنه لمراد سيد أحمد؟

القاضي : انت بعد الشكوى كيف عرفت أنه قدمت عند الضبطية ؟

المتهم :سيد أحمد قبل وفاته رحمه الله اشترى لي الشريحة واستعملتها، يوم 16 بعد 5 ايام بعد الرسالة.

المتهم: الشرطة استدعت سائقي الخاص بسبب الرسالة حسب ما آخبرني به، َقال لي سمعت في محضر.

المتهم: تقدمت أنا للشرطة واخبرتهم أنني أنا من ارسلت الرسالة وسلمتهم الهاتف.

المتهم: ذهبت للشرطة من أجل الاعتراف بأني أنا من أرسل الرسالة بعدها رفع شكوى ضد مجهول، وأدرك أنها شكوى كيدية

القاضي: إذن الشرطة لم تستدعيك…! ؟.

المتهم: أبدا بل أنا من ذهبت وأريتهم المقال، لتبرئة ذمة سائقي، لذلك أخبرتهم أنني مسؤول عن SMS.

القاضي: بعدما أخبرك المرحوم عن، استدعائه من طرف الشرطة، وتنقلت انت إلى مركز الشرطة استقبلك رئيس أمن الولاية براشدي آنذاك هل تم سماعك هناك؟.

المتهم: بل وجهني إلى الضباط وقد تم سماعي، لكن ليس على محضر.

المتهم: وقلت لهم مستعد أن أتنازل عن حصانتي لإفراغ قلبي على ما فعله بي الصحفي ومنذ ذلك اليوم لم يتم استدعائي إلى غاية 2019

القاضي: كيف؟.. لماذا إلى غاية 2019؟

المتهم: 25 أوت وكيل الجمهورية استدعى سائقي الشخصي وزوجتي ايضا أخبرتني وقتها وانا في مقر عملي لأجل التكلم إلى الوكيل لأنه طلبني.

المتهم: الوكي طلب مني التنقل اليه على أساس “قهوة” ولتوضيح الأمور، ورحت اليه وقال لي هذه قضية بسيطة قاضي مبتدئ يحفظها.

المتهم: بعد 4 سبتمبر أتفاجأ بوزارة العدل تطلب مني التنازل عن الحصانة.

القاضي: تنازلت بموجب تنازل مكتوب؟.

المتهم :بل تنازلت للجنة القانونية.

القاضي: عندما ذهبت لمقر الشرطة أخبرتهم انا رئيس الكتلة البرلمانية وأنا الأمين العام للأفلان، أم رحت على أساس محمد جميعي ؟

المتهم:رحت كمواطن جزائري لتوضيح واقعة بحقيقتها واخبرت ان الرسالة ليس فيها سب ولا شتم وأن الشكوى التي عملها ضد مجهول وهو يعرف لماذا.

القاضي: انت ذهبت للشرطة، هل استعملت سلطتك وطلبت حفظ الشكوى؟

المتهم: رحت كمواطن جزائري وهذا كل ما في الأمر.

القاضي : كم ذهبت من مرة.

يوم 25 أوت ويوم مثولي 19 سبتمبر مرتين فقط.

القاضي: هذه الشكوى وتقريرها الأخباري الأولى، قالوا في الأخير الملف غير موجود ولا يوجد الا التقرير الأخباري.

القاضي: بصفتك برلماني هل تدخلت لدى وكيل الجمهورية لأجل إخفاء الملف او حفظه؟

جميعي: منذ إيداع الشكوى لم اسمع أي جديد الا بعد استدعائي من طرف وكيل الجمهورية، لا أعرف أي إنسان ولا اي مستخدم بالمحكمة.

القاضي: لكن كيف تفسر اختفاء الملف؟

المتهم: انتم محتارين وأنا أيضا محتار ملف بوعقبة فيه 62 كلمة ما روج في الإعلام بأن محمد جميعي أتلف وثائق ليس لها أي أساس من الصحة.

القاضي :نترك هذا لكن هذا هو الاتهام في ذلك أردت أن أعرف كم مرة ذهبت إلى وكيل الجمهورية؟

القاضي: وكيف أثرت على المحكمة لإخفاء الملف، هل كان لك علاقة بالوكيل او قاضي أو كاتب آنذاك ؟

المتهم:أبدا أبدا لا أعرف أحد.

دفاع المتهم: هل له أشكال مع الصحافة عموما وليس مع بوعقبة على وجه الخصوص؟.

المتهم: ابدا احترم الصحافة واحترم عملها.

القاضي: التهمة الثانية إهانة صحفي أثناء تأدية وظيفته هل لك علاقة مع سعد بوعقبة.؟ لأن سعد بوعقبة كإسم نعرفه الكل ومنذ القديم نقرأ عموده.

المتهم: ابدا ليس لي اي مشكل معه ماعدا العمود، كتب الكثير من الاعمدة لما كتب هذا العمود قلت له “نوكل عليك ربي”.

القاضي: أنت نائب بالبرلمان كان عليك أن ترد في نفس العمود القانون يجيز لك حق الرد كيف تهبط مستواك ؟.

المتهم: اعرف حقوق الرد لم أكن أرغب ان أقع في جدال كنت اتهرب منه فوكلت أمري.

القاضي: لكن دعوت له في كل صلاة وسلطت عليه المرض وأولاده لأنك ظلمتي انت تملك العمود وانا أملك دعواتي.

المتهم: قلت لعل الدعوة توقفه.

القاضي: قلت كتب عنك 28 عمود لكن هذا العمود فقط ؟

المتهم لأنه وصفني بالفاسد لكم أن تطلعوا عليه.

القاضي: نحن في الجلسة أنا قرأت المقال، لكن زملائي لم يطلعوا لذلك يجب أن أسألك ؟

القاضي: عدد الرسائل 6 ؟

المتهم: هو SMS واحد

القاضي: أنت تعرف انه صحفي ؟

المتهم: بل اعرفه انه كاتب عمود لم يحاور أحد ولم اسما عنه انه قام بمقابلات.

القاضي: كان كل ما يكتب ترسل له يعني اسبوع وأنت ترسل له

المتهم :لمدة أسبوع

القاضي : يعني كل ما تتذكره ترسل له sms, لماذا كنت ترسل وتكرر ذلك؟

المتهم لا احبذ أن اعطي للمحاكمة أبعاد سياسية وأفضل ان تبقى على حالها.

القاضي: لا نغوص مرحبا في أمور نحن في غنى عنها هذا الصحفي معروف بكتابة العمود؟

المتهم: sms في عبارات سرية من أخرجه للعلن َوَالصحافة َوكتبت 8 مقالات على هذه القضية وشتمني بل تعدى حتى إلى شرفي وزوجتي وحاول ان يستغلها.

المتهم: لقد دفعت الثمن قضيت سنة في السجن وتربيتي وأخلاقي يفرضان عليّ طريقة تعاملي مع الآخرين.

القاضي: المستشازة تسألك هل سعيت الي عرقلة سير شكوى بسبب منصبك ؟

المتهم: والله العظيم لم استعمل او استغل وظيفتي، لم أكن أعلم فيه قضية ضدي أو حتى المحكمة لم أعرفها.

دفاع المتهم محمد جميعي: السيد براشدي آنذاك طبق القانون لان موكلي كان يتمتع بالحصانة وحتى وكيل الجمهورية.

دفاع جميعي: على النيابة ان تعطيني قائمة الاشخاص التي أثر عليها موكلي، السيد جميعي لم يتصل بأي احد بمحكمة سيدي أمحمد او اي مكان.

دفاع جميعي: التقرير الأخباري يرسل عبر البريد الى النائب العام والنائب العام يرسله إلى وكيل الجمهورية. وعليه نلتمس إلغاء الحكم في قضية الحال والنطق ببراءة موكلي.

انتهاء المرافعة.

القاضي يحدد تاريخ الفاتح فيفري المقبل للنطق بالحكم في قضية البرلماني السابق محمد جميعي.