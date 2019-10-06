مجلس قضاء العاصمة يؤجل محاكمة “البوشي” و12 متهما في قضية المحافظين العقاريين

أجل مجلس قضاء العاصمة محاكمة كمال البوشي و 12 متهما معه في قضية المحافظين العقاريين أين تم تحديدها يوم 27 أكتوبر بطلب من هيئة الدفاع.

وكشف مصدر من هيئة دفاع كمال شيخي و المتهمين معه في اتصال مع “النهار اونلاين” بأن المحاكمة قد تم تأجيلهم بناءا على طلبهم.

وطالبت هيئة الدفاع بتأجيل القضية و برمجتها خلال الأيام المقبلة و تنظيم جلسة خاصة.

وقال رئيس الجلسة في رده على هيئة الدفاع بأنه لا يمكن تنظيم جلسة خاصة بالقضية لوحدها طيلة يوم واحد.

بالمقابل قال رئيس الجلسة بأن القضية تم برمجتها يوم 27 أكتوبر و سيتم تقسيمها على ثلاثة جلسات عكس ماتم في محكمة سيدي محمد أين استغرقت المحاكمة أزيد من 12 ساعة